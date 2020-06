Later dit jaar kunnen we ongetwijfeld weer een nieuw deel in de Pro Evolution Soccer-reeks verwachten, maar daarover heeft Konami nog altijd geen mededelingen gedaan. De afgelopen tijd was de studio nog wel druk bezig met de ondersteuning van eFootball PES 2020, maar dat lijkt nu toch ook echt ten einde te komen. Begin deze maand werd het UEFA Euro 2020 toernooi aan de game toegevoegd en inmiddels is het spel ook van de laatste Data Pack voorzien.

Door middel van update 1.08 voor eFootball PES 2020 is Data Pack 8.0 uitgebracht en hiermee zijn er weer nieuwe en verbeterde gezichten toegevoegd, wat de authenticiteit natuurlijk alleen maar ten goede komt. Via Reddit is er een lijst opgedoken met de namen van 51 spelers die nu natuurgetrouwe gezichten hebben in de voetbalgame. Hieronder vallen onder meer onze eigen Wout Weghorst, Marcos Senesi van Feyenoord en Kingsley Coman van Bayern München.

Uit de changelog die Konami heeft gedeeld blijkt ook dat er enkele fixes zijn doorgevoerd met deze nieuwste update. In de onderstaande patch notes lees je hier meer over.