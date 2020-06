Hello Games introduceerde eerder deze maand cross-play multiplayer in No Man’s Sky. Het kan natuurlijk gebeuren dat een dergelijke grote feature wat problemen met zich meebrengt en dit was helaas ook in het geval van de cross-play update de realiteit.

Enkele dagen na de komst van cross-play werden er al allerlei issues verholpen en nu heeft Hello Games alweer een nieuwe patch uitgebracht. Ook nu zijn er weer enkele problemen opgelost die de speelervaring in de weg konden zitten. Zo kon het voorkomen dat je niet kon aansluiten bij vrienden, maar dit zou nu verleden tijd moeten zijn.

Update 2.55 voor No Man’s Sky is nu te downloaden voor onder andere de PlayStation 4-versie van de game. Hieronder kun je de changelog nalezen.