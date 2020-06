Nadat er eerder al zowel de remaster van Mafia II als de heruitgave van Mafia III verschenen als onderdeel van de Mafia Trilogy, is het nu wachten op de remake van het eerste deel uit de reeks. Mafia: Definitive Edition komt over twee maanden uit en nu de release langzaam maar zeker nadert laat ontwikkelaar Hangar 13 ook steeds meer los over de game. Zo werd deze week duidelijk dat de remake diverse opties bevat om de game toegankelijker te maken, naast een standaard moeilijkheidsgraad die vergelijkbaar is met het origineel.

In een interview met USgamer heeft Haden Blackman – de president van Hangar 13 – ook wat meer details gedeeld over hoe Mafia: Definitive Edition zich tot het origineel verhoudt als het aankomt op content. De nieuwe uitgave van Mafia is namelijk geen simpele remake die er enkel mooier uitziet en toegankelijker is. Het blijkt namelijk dat spelers ook een uitgebreider verhaal kunnen verwachten, evenals langere missies.

Wat betreft het verhaal legde Blackman uit dat de remake meer aandacht besteedt aan personages die in het origineel niet erg naar voren kwamen. Als voorbeeld noemt hij Sarah, de vriendin van hoofdpersonage Tommy Angelo. Terwijl zij in het origineel geen grote rol speelde, zal je in Mafia: Definitive Edition een stuk meer over dit personage te weten komen.

“For example, Sarah, the love interest in the original, she doesn’t get very much screen time, but she’s the heart of why Tommy Angelo is doing what he’s doing. At the beginning of the game you learn that he’s trying to arrange a way out of the life and he’s doing it all for his family, so we wanted to make sure that as a player you knew what it was that he was trying to protect. We wanted to make sure that Sarah got more screen time; she’s in the game more, has an understandable kind of role in the lowercase family and uppercase Family.”

Naast het verhaal zijn ook de missies in Mafia: Definitive Edition uitgebreid ten opzichte van het origineel dat in 2002 uitkwam. Blackman liet in het interview weten dat de missies zorgvuldig zijn bekeken en dat er, waar mogelijk, content is toegevoegd. Hierbij heeft de ontwikkelaar er wel rekening mee gehouden dat dit niet ten koste zou gaan van de kern van de missies in relatie tot het verhaal.

“We took a hard look at each mission and looked at whether or not we could add additional set pieces. If there was additional content we could put into those missions to flesh them out a little bit, or add a couple more memorable moments to each without sacrificing the core narrative beats or the intent of the mission of the story overall.”

Al met al lijkt het er dus op dat Hangar 13 veel werk heeft gemaakt van de remake van de originele Mafia. Hoe dit uiteindelijk uit de verf komt zal vanaf 28 augustus blijken. Op die dag verschijnt Mafia: Definitive Edition namelijk voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.