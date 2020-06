Hoewel er de laatste tijd allerlei geruchten de ronde doen rondom de volgende Call of Duty-game, is het volgende deel nog altijd niet aangekondigd door Activision en Treyarch – de studio die de release van dit jaar op zich neemt. Dat is opvallend laat als je kijkt naar hoe het de afgelopen jaren is gegaan en onlangs gaven journalisten aan dat het ook nu nog wel even zal duren totdat de game uit de doeken gedaan wordt.

In de tussentijd blijven er alsmaar nieuwe geruchten ontstaan en dat is ook nu weer het geval. TheXclusiveAce, een bekende YouTuber die video’s over Call of Duty maakt, plaatste aan het begin van dit weekend namelijk een video op zijn kanaal waarin hij details over Call of Duty 2020 deelde. Deze informatie is volgens de YouTuber afkomstig van een bron die hem gameplay, map overviews en andere video’s van het spel zou hebben getoond.

De video is inmiddels door TheXclusiveAce zelf verwijderd, maar de details die hij in de video deelde hebben we hieronder opgesomd. Het is lastig om na te gaan of alle details ook echt kloppen, omdat het ook onduidelijk is wie de bron precies is. Toch wordt TheXclusiveAce wel als een betrouwbaar persoon in de Call of Duty community gezien. Beschouw de onderstaande informatie in ieder geval nog wel als een gerucht en laten we hopen dat Activision en Treyarch snel met een officiële onthulling komen.