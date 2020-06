Jaren geleden werd Deep Down aangekondigd door Capcom. De game zou exclusief voor de PlayStation 4 moeten verschijnen, maar dit is nooit gebeurd. Enkele maanden geleden leek het erop dat de game werd geannuleerd terwijl de ontwikkeling bijna was afgerond.

Als we die verhalen moeten geloven, zal Deep Down het levenslicht niet meer zien. Toch bestaat er nog altijd een kans dat Capcom niet definitief de stekker uit de game heeft getrokken. Het blijkt nu namelijk dat de studio het handelsmerk van Deep Down nog maar weer eens vernieuwd heeft. De vernieuwde aanvraag werd vorige week, op 19 juni, door Capcom ingediend.

Of dit betekent dat Deep Down nog altijd in de maak is bij Capcom is lastig te zeggen. Aangezien de PlayStation 5 dit najaar uitkomt, is het niet ondenkbaar dat Capcom achter de schermen druk bezig is om van Deep Down een PS5-exclusive te maken. De toekomst zal het uitwijzen. Als Capcom meer te melden heeft over Deep Down, dan lees je het uiteraard hier op PSX-Sense.