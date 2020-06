De release van Ghost of Tsushima nadert met rasse schreden, dus wordt het tijd om deze veelbelovende titel nog wat meer in de schijnwerpers te zetten. Ditmaal gebeurt dit via enkele nieuwe concept art beelden die ons een blik geven op enkele verschillende omgevingen die je op Tsushima zal kunnen terugvinden. Verschillende trailers hebben inmiddels al duidelijk gemaakt dat één van de grootste troeven van Ghost of Tsushima de prachtig vormgegeven wereld zal zijn en de onderstaande beelden bevestigen dit enkel maar.

De beelden waarvan sprake werden gemaakt door verschillende leden van het art team bij Sucker Punch, meer bepaald gaat het hier om Ian Jun Wei Chiew, Mitch Mohrhauser en Romain Jouandeau.

Ghost of Tsushima zelf verschijnt op 17 juli.