Liefhebbers van het metroidvania genre kregen enkele jaren geleden een ware topper op hun bord met Bloodstained: Ritual of the Night. Ongeveer gelijktijdig met de release van deze titel, kwam echter ook een soort retro versie van de game uit onder de naam Bloodstained: Curse of the Moon. Ook deze versie wist te imponeren en dat vraagt uiteraard om een sequel.

Die sequel is onlangs aangekondigd en laat zelfs niet lang meer op zich wachten, Bloodstained: Curse of the Moon 2 verschijnt namelijk al op 10 juli. Om ons voor te bereiden op de launch, krijgen we een nieuwe trailer voorgeschoteld die ons de verschillende personages toont. Naast deze personages zijn ook alle personages uit het eerste deel speelbaar. De game ondersteunt hierbij ook een locale coöp modus, waarbij je met een vriend samen de strijd kan aangaan tegen alles wat de game op je afgooit.

Je kan de trailer hieronder checken, voor nog meer info over de game kan je ook de officiële site eens bekijken.