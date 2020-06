De maand juni voelde dit jaar wat leeg aan door de annulatie van de jaarlijkse E3-beurs. Verschillende uitgevers hadden plannen om hier hun nieuwste games aan ons voor te stellen en veel van die games zijn hierdoor tot op heden onaangekondigd gebleven. Eén van die uitgevers is het Japanse Square Enix, dat kennelijk veel leuke nieuwtjes op de planning had staan. Heb geen zorgen, want we zullen die nieuwtjes alsnog binnenkort te horen krijgen.

Op een recente bijeenkomst van aandeelhouders werd immers de vraag gesteld wat Square Enix nu eigenlijk van plan is te doen met al hun onaangekondigd nieuws. De conversatie ging als volgt:

Question: Normally, you would announce new games at E3, but how has coronavirus affected your plans this year?

Answer: We would normally announce new games at E3, yes. We had planned to have a press conference as a replacement event, but were unable to do so since assets were not complete. We’ll be announcing new titles individually as the timing permits. Several will debut around July to August.