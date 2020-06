Met The Last of Us: Part II in de winkelrekken en Ghost of Tsushima aan de horizon zou je bijna vergeten dat er nog een PlayStation exclusieve titel voor de deur staat. Iron Man VR verschijnt volgende week al en brengt ons een gloednieuw verhaal rond de titulaire Avenger. De game focust zich uiteraard op de superheld, maar zal ook de man achter het masker – Tony Stark in eigen persoon – niet vergeten. Met een VR-set zullen spelers zich meer dan ooit de miljardair in het metalen pak wanen.

En dat voor een best lange tijd, zo blijkt uit een recent statement van game director Ryan Payton. Volgens hem mikte ontwikkelaar Camouflaj oorspronkelijk op een speelduur van vier tot vijf uur; best respectabel voor een VR-titel. Nu de game echter af is, blijkt de lengte echter verdubbeld te zijn. Gamers zullen dus zo’n acht uur lang kunnen genieten van het spectaculaire leven van Iron Man. Goed nieuws als je het ons vraagt, al zijn wij vooral benieuwd naar het in-game snelheidsgevoel.