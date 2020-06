Crash Bandicoot fans, let even op. We hebben een sappig gerucht voor jullie, gebaseerd op een marketing e-mail van GameStop. Het bijgevoegde promoprentje beweert dat Crash Bandicoot 4: It’s About Time maar liefst 100 verschillende stages zal bevatten. Als je bedenkt dat de N. Sane Trilogy – de bundel met de drie oorspronkelijke games in de franchise – er slechts 97 had, is dat best indrukwekkend.

Het valt uiteraard nog af te wachten of dit gerucht effectief op waarheid berust. Als het klopt dat de game ons honderd verschillende levels zal voorschotelen, is het prijskaartje van 60 euro wat ons betreft alvast verantwoord. Wat denken jullie ervan?