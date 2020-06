Na het best geslaagde Man of Medan stuurt Supermassive Games ons het spookachtige dorpje Little Hope in. De tweede game in deze franchise vol filmische horrorgames geeft ons zoals gebruikelijk allerlei keuzes, waarmee personages ofwel overleven ofwel gruwelijk aan hun einde komen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, zie je in de onderstaande video.

De ontwikkelaar heeft namelijk voor het eerst beelden van de game vrijgegeven. Hierin zien we hoe een gestrande groep studenten samen met hun professor door het verlaten titulaire dorpje dwalen. Wat er vervolgens gebeurt, gaan we jullie hier niet verklappen. The Dark Pictures Anthology: Little Hope zal normaal gezien in de loop van de herfst verschijnen.