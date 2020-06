Sinds de onthulling van de PlayStation 5 zijn creatieve gamers volop aan het Photoshoppen geslagen om modellen te maken in de stijl van games. Dat heeft verschillende mooie creaties opgeleverd en met een gehypte game als Cyberpunk 2077 kon zo’n variant niet ontbreken.

De onderstaande afbeelding werd gedeeld op Reddit als een eventueel model dat Sony straks samen met de game kan uitbrengen. Vanzelfsprekend hoort er een passende controller bij, die de set afmaakt. Wat ons betreft één van de meest indrukwekkende kleurstellingen voor de nieuwe console.

Of er ooit een speciale PlayStation 5 komt in stijl van de game is nog te vroeg om te zeggen, gezien er geen aankondigingen zijn gedaan. Wel hebben CD Projekt RED en Microsoft al een Xbox One uitgebracht in stijl van de game.