Hideo Kojima is naast een meester in het maken van games ook een meester in het teasen. Nu de release van Death Stranding al even achter ons ligt, is de vraag waar de Japanner mee bezig is. Via Twitterberichten lijken nu eerste hints te zijn verschenen, maar tegelijkertijd is Kojima ook heel erg goed in het misleiden van iedereen.

Wat het ook mag worden, de eerste hints zijn op z’n minst interessant. Op de eerste Tweet zien we zijn bureau met een BB, wat vrij duidelijk is. Dat zegt natuurlijk lang niet alles, want zo’n BB heeft de bedenker ervan natuurlijk overal staan en liggen.

De pc release van de game is aanstaande, dus dat zou op zich een logisch bericht kunnen zijn. Interessanter is echter dat Kojima expliciet spreekt van een ‘nieuwe titel’ en dat art director Yoji Shinkawa er bij betrokken is. Voor de pc release hoeft niets ontworpen te worden, die game is immers al klaar.

De tweede Tweet is wat dat betreft nog intrigerender, want als er heel goed ingezoomd wordt op het ruimteschip dat te zien is, dan is de naam ‘Bridges’ op het schip te lezen. Interessant, want er waren geen ruimteschepen in de eerste Death Stranding. Kojima heeft bovendien aangegeven dat Death Stranding groter is dan één game, dus zo worden de connecties met elkaar gelegd.

Of Kojima echt bezig is met een nieuwe Death Stranding, dat zal de tijd uitwijzen. Het is in ieder geval voer voor speculatie en de vraag is natuurlijk of wij ook graag een nieuwe Death Stranding zien, laat het hieronder weten.

Here's my way of designing new title w/Yoji. 1st we discuss the setting for each character, the background, the world, the color, the characteristics, the roles, the images, ideas and keyword going back&forth via E-mail. WFH & 20 mins direct discussion. Mostly texting via iPhone. pic.twitter.com/XCYpFwsQ6U — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 26, 2020