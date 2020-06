Meer informatie en beelden van Cyberpunk 2077 zijn naar buiten gekomen en zo komen we een aantal interessante dingen te weten. Zo meldt Cyberpunk 2077 level designer Max Pears dat het zelfs mogelijk is om de game in “GTA modus” te spelen. Dit betekent dat je naar hartenlust kunt gaan moorden, beroven, meppen – oftewel alles doen wat God verboden heeft. Maar dit is op de lange termijn wellicht niet zo aantrekkelijk als je denkt, het is namelijk te vergelijken met Red Dead Redemption 2.

Je acties hebben verdere gevolgen in de wereld en die zijn niet altijd even gunstig. Het zal er op termijn voor gaan zorgen dat spelers stoppen roekeloos te zijn en gaan nadenken alvorens zij herrie schoppen in de wereld. Toch is het soms fijn om even een aparte savegame aan te maken en lekker te doen waar je zelf zin in hebt.

Desalniettemin zal de standaard ‘GTA-modus’, wat een equivalent voor herrie schoppen is, steeds meer aan populariteit verliezen in open-wereld games, omdat de wereld er voorgoed door kan veranderen.

“If you want to go out on a rampage and have no remorse, then you have got the option, and that’s fine with us.”

“However, once you start to play the missions and see the amount of options you have. I think that will make players stop and think a little bit before doing something reckless.

“We’ve seen a lot of people default to that ‘GTA mode’ and then after a little bit they realise how many things are different and adjust how they play.”