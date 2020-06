Er zijn dit jaar al eerder wat geruchten geweest omtrent de terugkeer van Prince of Persia en nu lijkt Ubisoft zelf olie op het vuur te gooien. De gebruikersnaam ‘@princeofpersia‘ is in mei geregistreerd, maar gesloten voor iedereen. Het is dus niet mogelijk om de activiteiten van het account te volgen en ook is er verder nog niets mee gedaan.

Als je het wachtwoord voor het account wil opvragen, dan komt daar een interessant detail naar voren. Twitter geeft dan aan dat er of een code via telefoon gestuurd zal worden of een link via mail naar het adres waarop het account is geregistreerd en daar komt pr******************@u******.*** tevoorschijn. Een simpele rekensom is dan snel gemaakt, Ubisoft bestaat uit 7 letters en na de @ zien we een u en 6 sterren.

Dat wekt de indruk dat het account door Ubisoft zelf is geregistreerd, wat logisch is als er een nieuwe aankondiging aan zit te komen. Maar om een slag om de arm te houden kan het ook zijn dat iemand op een creatieve manier het web een beetje voor de gek aan het houden is. Op 12 juli zal Ubisoft Forward plaatsvinden en dan zullen we ongetwijfeld meer te weten komen over het eventuele bestaan van een nieuwe Prince of Persia, of juist niet.