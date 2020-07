Begin mei 2019 werd aangekondigd dat de shooter Tannenberg eind dat jaar naar consoles zou komen, maar sindsdien is het stil geweest. De ontwikkelaar M2H Games heeft echter niet stilgezeten en hoewel we iets langer hebben moeten wachten is de release nu echt aanstaande.

Op 24 juli zal de opvolger van Verdun verschijnen voor de PlayStation 4 en Xbox One. Deze game bevat alle content die ook in de pc-versie van Tannenberg gevonden kan worden, inclusief een extra map. Deze map heeft als locatie de versterkte stad Przemyśl.

Deze game heeft als setting het oosterse front, waar de Russen in oorlog zijn met de Duitsers. Net zoals bij Verdun het geval was, mag je ook in Tannenberg authentieke wapens, uniformen en slagvelden verwachten, die de situatie van toen zo natuurgetrouw proberen na te bootsen.