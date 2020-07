Special: De F1 auto’s uit F1 2020 vergelijken met de echte modellen – In een eerder artikel bespraken we de samenwerking tussen Codemasters, de Formule 1 en natuurlijk de teams. Hoewel de teams hun CAD-data aanleveren voor het bouwen van de auto’s, kan het zijn dat de modellen in de game ietwat afwijken ten opzichte van de daadwerkelijke auto’s. Dit vanuit het perspectief van niet teveel prijsgeven of minimale updates die de teams niet noodzakelijk achten om door te voeren. Desalniettemin kijkt Codemasters goed naar hoe de auto’s er in de praktijk uitzien en zo ontstaat er een zo authentiek mogelijk model, waar wij in kunnen stappen. Tijd om de auto’s eens naast elkaar te leggen en ze te vergelijken.

Mercedes – W11

Ferrari – SF1000

Red Bull Racing – RB16

McLaren – MCL35

Renault – RS20

AlphaTauri – AT01

Racing Point – RP20

Alfa Romeo Racing – C39

Haas F1 – VF-20

Williams – FW43

Mocht het je niet helemaal duidelijk zijn: de auto’s boven in alle afbeeldingen zijn de echte auto’s, die daaronder de auto’s uit de game. F1 2020 ligt vanaf vandaag in de winkels.