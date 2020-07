Special: De nieuwe features en verbeteringen van F1 2020 – Al jaren brengt Codemasters ons ieder jaar een nieuw deel in de F1 franchise en dat is dit jaar niet anders met de aanstaande release van F1 2020. Met de introductie van de Formule 2 in F1 2019, was de game uitgebreider dan ooit. Dat aspect keert in F1 2020 vanzelfsprekend terug, maar Codemasters doet er weer een forse schep bovenop met MyTeam. Dat is de meest in het oog springende vernieuwing, maar dat is lang niet alles. Tijd om alle verbeteringen en vernieuwingen eens nader te bespreken.

Split-screen is terug

Split-screen is een beetje het vergeten element in games. Vroeger toen we games speelden zonder internetconnectie boden heel veel games deze feature aan. Maar met de komst van online gamen is split-screen steeds meer naar de achtergrond verdwenen. Toch duikt de optie zo hier en daar weer op en na jaren van afwezigheid, is de split-screen feature ook weer terug in de F1-game van Codemasters. Sterker nog, dit is de eerste keer dat de game op deze generatie deze mogelijkheid biedt. De split-screen modus zal enkel te gebruiken zijn in de losse modi, dus niet in MyTeam of je carrière.

Rijdersmarkt

Met de introductie van MyTeam is er automatisch ook een rijdersmarkt ontstaan. Die heb je nodig om een coureur voor je beginnende team aan te trekken, maar later in je MyTeam carrière zul je wisselingen van de wacht zien. Deze rijdersmarkt bestaat zowel uit Formule 2 coureurs als uit de huidige grid. Voor MyTeam is het een logische toevoeging, maar Codemasters trekt het gelijk breder. De rijdersmarkt is namelijk ook toegevoegd aan de carrière modus van de game, dus de rating die aan coureurs is toegekend heeft ook zo zijn invloed op het spelverloop over seizoenen heen. Een ander klein detail is dat de manier waarop R&D in MyTeam nu werkt eveneens op soortgelijke wijze in de carrièremodus is toegepast. Een voorbeeld: als Mercedes een update doorvoert aan de motor, dan krijgen klantenteams die automatisch ook.

MyTeam

De meest prominente uitbreiding in F1 2020 is de introductie van de MyTeam modus. Naast dat je hierin als coureur de baan op gaat op een traditionele manier, kom je in deze modus niet uit voor een bestaand team. Je richt je eigen team op, bepaalt de liveries, motorleverancier en zoekt een tweede coureur in de F2-pool. Nadien is het zaak om je eigen team op de grid te laten zien en je een weg omhoog te werken naar de absolute top. Dat is in een notendop de MyTeam modus, die Codemasters altijd al wilde introduceren, maar daar eindelijk nu pas tijd voor had. Dankzij de goede relatie die de ontwikkelaar met de Formule 1 heeft, hebben ze vanwege de vele inzichten deze modus goed kunnen vormgeven.

De MyTeam modus bestaat uit heel veel primaire onderdelen die vergelijkbaar zijn met de carrièremodus, maar ook op de achtergrond spelen heel veel zaken mee. Zo zul je als manager veelvuldig in de fabriek ‘rondlopen’ om daar de verschillende afdelingen aan te sturen. Hierin zul je ook je middelen weer moeten verdelen, waardoor elke keuze die je maakt op een bepaalde manier invloed op je succes heeft. Een coureur naar een promotioneel evenement van een sponsor sturen levert geld op van je sponsor, maar hierdoor kan hij wel minder tijd doorbrengen in de simulator en dat kan weer zo zijn effect op de baan hebben.

Als teambaas zul je continu op zoek moeten naar de juiste balans en alle randzaken moeten regelen, wil je succesvol zijn. Dit zal natuurlijk met vallen en opstaan gaan, maar gezien deze modus zich niet tot één seizoen beperkt, heb je op zich veel tijd. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om kampioen te worden, maar in MyTeam gaat het verder dan dat. Gezien je ook een team hebt, heb je een secundair kampioenschap dat een belangrijke rol speelt en dat is die van constructeurs. Zelfs als het in eerste instantie niet lukt, bepaalt je uiteindelijke positie alsnog voor een deel de inkomsten die je vanuit de Formule 1 krijgt. In elk geval zal goed presteren geld opleveren en daarmee kun je je team steeds meer ontwikkelen.

De filosofie die achter deze modus schuilgaat is: Het is een racegame, maar het presenteert je ook de wereld van de Formule 1. Dat deed het al, maar met de MyTeam modus tilt Codemasters dat naar een hoger niveau.

Toegankelijkheid

Dit jaar heeft Codemasters ingezet op de toegankelijkheid van de game, buiten het toevoegen van een hoop kleine en grote features. De ontwikkelaar heeft gemerkt dat er veel F1-fans zijn die de game willen spelen, maar dat ze weinig tot geen ervaring met de games hebben. Voor hen kan het lastig zijn om in te stappen en uit studies op de manier hoe mensen spelen heeft Codemasters een aantal zaken geconcludeerd die bijdragen aan een hogere mate van toegankelijkheid. Dat betekent dat spelers nu nog meer mogelijkheden krijgen om assistenten aan te zetten bij het sturen, remmen en meer. Daarnaast is het mogelijk om de auto automatisch te laten resetten op de baan bij een serieuze fout.

Komen spelers naast de baan in de grindbak terecht, dan is het moeilijk om daaruit te komen. Zeker als je niet weet wat je doen moet, maar ook daar zit nu meer hulp bij in de vorm van een assistent. Tot zover de meest logische stappen met betrekking tot de toegankelijkheid, maar het gaat dieper dan dat. Spelers die te maken krijgen met het overhitten van de banden of remmen, zullen ook hulp krijgen indien dat gewenst is. Op die manier probeert Codemasters een nog groter publiek aan te spreken. Het belangrijkste is uiteindelijk dat spelers van alle skillniveaus de game kunnen spelen en dan niet losse races, maar ook daadwerkelijk kampioenschappen in de carrière modus of MyTeam.

’Hardcore’ verbeteringen

Het bovenstaande staat wat haaks op wat we nu gaan bespreken, maar het heeft allemaal te maken met het bereiken van zoveel mogelijk mensen. Iedereen moet plezier hebben in de game, maar als al die assistenten en hulpmiddelen niks voor jou zijn, dan moet je niet gelijk afhaken. Codemasters biedt namelijk ook genoeg opties voor de hardcore spelers en dat zit hem natuurlijk in het uitschakelen van de assistenten, het opvoeren van het AI-niveau, maar ook in de physics van de game. Voor de fanatieke spelers is het vast goed nieuws dat ze veel verbeteringen hebben doorgevoerd in hoe de omgeving werkt op de auto. De physics zijn veel meer verfijnd en dat betekent in andere woorden dat het remmen en accelereren een stuk authentieker aanvoelt. Deze verbetering is doorgevoerd puur op basis van feedback van echte F1-coureurs.

Andere nieuwe details

De belangrijkste veranderingen en verbeteringen hebben we nu nader uitgelicht, maar daarmee zijn we er nog niet. Codemasters heeft echt op de details gelet en dat levert ons zoal een achteruitkijkspiegel op. Die is nu virtueel in te schakelen en daarmee heb je nog beter zicht op wat er achter je gebeurt. Daarmee kun je ook onverwachte ongelukken voorkomen, omdat je nu wel ziet of iemand al in je wielen zit of niet. Ook de force feedback is op de schop gegaan. Spelers zullen nu – zeker als je speelt met stuur – merken dat de auto meer zal kronkelen bij het remmen. Dat is vrij lastig om over te brengen via een controller of een stuur, omdat spelers stilzitten in plaats van daadwerkelijk in de auto. Toch moet deze verbetering meer dat gevoel geven – kan je nagaan wat de DualSense controller straks zal doen, dat belooft wat.

In de carrière modus zijn ook wat meer customization opties te vinden, dat bovenop de opties die al bestonden. De seizoen lengte is instelbaar op 10, 16 en 22 races per seizoen. Bij een korter seizoen kunnen spelers bepaalde circuits uit het kampioenschap halen, dit om zo sneller klaar te zijn of om races te voorkomen die niet leuk bevonden worden. Het beste voorbeeld is Monaco. Een prachtig en uitdagend circuit, maar voor veel spelers buitengewoon moeilijk en dat kan een ‘chokepoint’ in de carrière zijn. Met de customizable seizoenen kun je die race nu overslaan. Over seizoenen gesproken, net zoals in de carrière modus kun je in MyTeam maar liefst tien seizoenen vooruit.

Tot zover de belangrijkste grote en kleine nieuwe features dan wel verbeteringen voor F1 2020. De game verschijnt op 10 juli en in onze review zul je er binnenkort alles over lezen.