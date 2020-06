Special: De F1-games van Codemasters zijn populairder dan ooit – Al een decennium lang maakt Codemasters games onder de Formule 1 licentie en na verschillende pogingen van andere ontwikkelaars en uitgevers, lijkt enkel deze ontwikkelaar echt de juiste weg gevonden te hebben. De games worden met het jaar beter en verder uitgebreid, ook de populariteit neemt enorm toe en met de aanstaande release van F1 2020 is de aandacht voor de game groter dan ooit. Wij spraken met game director Lee Mather over de groei vanuit een sportief perspectief en wat ze hebben ervaren in het afgelopen half jaar, die wegens de pandemie zowel goed als onwerkelijk voor de franchise is geweest.

Groei van digitaal racen

Met het uitgestelde seizoen is dit jaar voor de Formule 1 onwerkelijk. Nooit eerder is dit gebeurd en hoewel de coronapandemie vreselijk is, heeft het Codemasters in bepaalde mate ook iets goeds gebracht. De game is populairder dan ooit en dat is deels te danken aan de virtuele Grands Prix, waar verschillende coureurs én tv-stations bovenop gedoken zijn. De staat waarin de franchise nu verkeert qua bereik is iets waar Codemasters lang naartoe heeft gewerkt. Ze hebben altijd het gevoel gehad dat het publiek van de game jonger is dan de traditionele Formule 1-fan, maar wat er nu gebeurt met de game, de VGP (Virtual Grand Prix) en meer, zorgt ervoor dat die kloof tussen F1-liefhebbers is verkleind.

Want naast dat het leuk is om te spelen, is het kijken van een race die gereden wordt door de professionals ook erg leuk. Bovendien is het authentiek op een bepaalde manier en erg gelijk aan hoe mensen een echte race beleven. Dankzij de pandemie is het hele programma in een stroomversnelling terecht gekomen, ook omdat het beter omarmd wordt door de Formule 1 dan ooit tevoren én omdat de traditionele F1-fan de erkenning geeft aan het feit dat gaming net zoveel waarde heeft in het kader van racen als echt racen. En hoewel het nu in een stroomversnelling terecht is gekomen met alle initiatieven rondom de sport, heeft Codemasters nog genoeg ambitie. Ze hebben de hoop te blijven groeien en ze hebben veel plannen liggen om ermee verder te gaan in de toekomst.

“Er is zeker iets positiefs uitgekomen”, zegt Mather, “Denk aan de exposure door de VGP’s, over het algemeen is virtueel racen opgeblazen sinds de start van dit jaar. Het is werkelijk overal en er zijn een paar fantastische evenementen geweest. Ik ben gewoon blij dat we daarin ook mee zijn gekomen en dat de VGP’s zo succesvol zijn geworden.” Maar ondanks al die positieve geluiden, wekt Codemasters de indruk dat ze pas aan het begin van nog iets veel groters staan. Daarbij stelt Mather ook dat de F1-games een valide route zijn voor potentiële coureurs om echt in de autosport te geraken. Sterker nog, daar zijn al bewijzen van en Codemasters is trots dat ze daarin een bijdrage hebben kunnen leveren.

“Een aantal van de coureurs uit de esports series zijn al overgestapt naar echt racen. We hebben gezien dat het de coureurs, deze jongens, de kans geeft om hun raceskills te laten zien en dat ze dan de mogelijkheid krijgen om te gaan testen voor een echt team. Uiteindelijk kunnen ze ook echt gaan racen, dus dat bewijst op zichzelf al dat het een valide route is om in de echte autosport terecht te komen.” Dat werd eerder ook al geopperd door de FIA, toen we vorig jaar in gesprek waren met Stephane Fillastre omtrent de Gran Turismo kampioenschappen. Gaming is steeds groter aan het worden en de lijn tussen virtueel en echt racen begint steeds meer te vervagen, wat een goede vooruitgang is.

Terugkerende ‘pro’s’

Codemasters is in 2017 begonnen met de esports series met zijn F1-game en een aantal van de coureurs die destijds meededen zijn teruggekomen. “We zijn eigenlijk met hen op die reis gegaan”, zegt Lee Mather, “Toen we ze voor het eerst ontmoetten, waren ze jongens die thuis F1-racete en nu hebben sommigen het punt bereikt dat ze voor teams rijden. Sommigen racen echt, sommigen doen commentaar en ze zijn allemaal door de F1-training heengegaan. Dus ze zijn meer atleten geworden.” Iets waar Mather en zijn team bij Codemasters erg trots op is, want ze hebben de verandering in het leven van de coureurs gezien, die nu een stuk verder zijn gekomen en ze zijn bij de ontwikkelaar blij dat ze zoiets goeds hebben kunnen doen voor de spelers van de game.

Het streven is ook om te blijven vernieuwen met de franchise en hoewel F1 2020 een aantal grote nieuwe features introduceert, is de lijst met ideeën nog lang niet op. Mather vertelde ons dat ze een roadmap hebben qua features die ze in de franchise willen implementeren. Maar merkt hierbij op dat de markt ook verandert en dat ze altijd moeten kijken naar wat de F1-fans willen hebben en wat de racefans in het algemeen willen, maar ook wat de Formule 1 zelf in gedachten heeft. “Zij hebben daar natuurlijk ook een opinie over, over wat zij graag in de game willen zien. We doen dit sinds 2010 en ik denk dat we een vrij goed idee hebben van wat ons publiek leuk vindt, wat ze willen zien en wat populair zou zijn.” En op basis van die interpretatie probeert Codemasters de pro’s aan zich verbonden te houden, maar ook nieuwe spelers aan te trekken.

De samenwerking met de Formule 1 is erg goed en dat helpt in het nastreven van de doelen die ze voor ogen hebben. “We gaan vrij vroeg naar ze toe met het idee hoe de game zal worden, we hebben de discussies erg vroeg en dat geeft ons genoeg mogelijkheden om ervoor te zorgen dat zij het net zo leuk vinden als wij.” Het voordeel dat hierbij komt kijken is dat het team volgens Mather ontzettend gepassioneerd is over de franchise én de sport. Dat samen met een Formule 1 die geboeid meekijkt en ook actief meedenkt over de game, zorgt ervoor dat de ontwikkelaar in staat is om steeds meer te doen met de serie en het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht.

“De relatie die we met de Formule 1 hebben is fantastisch. Iedereen is betrokken en dat gaat tot het hoogste niveau. Iedereen is geïnteresseerd in wat we doen, want niet alleen willen ze dat de game succesvol is, zoals wij dat willen, we presenteren de Formule 1 ook aan een heel nieuw publiek, in essentie. We willen de aantrekkingskracht van de sport echt verbreden, dus we brengen nieuwe F1-fans binnen via een andere route. En zoals je gezien hebt… we hebben nu al die events, esports dingen en meer, dat is het verbreden van de Formule 1. Dat is waar het om gaat.” En dat lukt zo vanaf de zijlijn gezien best aardig als je het ons vraagt.

Meer weten over F1 2020? Check dan hier onze preview! De game ligt vanaf 10 juli in de winkels.