Het is een feestelijke dag voor PlayStation Plus, want precies tien jaar geleden werd de premium service gelanceerd. Destijds als een service met allerlei extra’s voor gamers op de PlayStation 3, wat gratis games en meer. Tegenwoordig is het een vereiste om online te kunnen gamen op de PlayStation 4 en hoewel een abonnement niet per se goedkoop is, krijg je er wel een hoop voor terug.

Overmorgen stappen we de maand juli binnen en via het PlayStation Blog heeft Sony zojuist de gratis games voor die maand aangekondigd. De games voor juli zijn vanaf dinsdag 7 juli beschikbaar in de PlayStation Store en zijn te downloaden tot en met 3 augustus.

In juli geen twee, maar drie games en het gaat om NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration en Erica. Voor die laatste geldt dat het een PlayLink game is die gespeeld wordt in combinatie met een mobiele telefoon.