Zoals je eerder vandaag al kon lezen is PlayStation Plus precies 10 jaar oud vandaag en we hebben door de jaren heen nogal wat meegemaakt wat betreft de service. Zo is PlayStation Plus vandaag de dag behoorlijk anders dan toen het werd gelanceerd. Zo kregen we door de jaren heen steeds meer games wat vorig jaar weer afnam met het verdwijnen van de PlayStation Vita en PlayStation 3 uit het aanbod van ‘gratis’ games.

Daarnaast is PlayStation Plus sinds 2013 een vereiste om online te kunnen gamen op de PlayStation 4, daar waar dat eerder niet nodig was. En zo zijn er nog tig andere dingen aan te halen qua verandering die de service heeft doorgemaakt. Sony heeft nu een infographic vrijgegeven met wat leuke statistieken en weetjes. Weet je bijvoorbeeld nog wat de eerste game voor PlayStation Plus was? WipEout HD.

In de afgelopen 10 jaar hebben we bovendien meer dan 1.000 games ‘gratis’ gekregen, Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered was de populairste game via de service en ga zo maar door. Hieronder de infographic in kwestie en klik erop voor een grotere versie.