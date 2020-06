Sony had gisteren een feestje te vieren met het tienjarige bestaan van PlayStation Plus. Om die reden doen ze er in juli een extra game bij, want naast NBA 2K20 en Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration zit ook Erica in de line-up.

Dat is niet het enige, later deze week zal er nog een gratis thema uitgebracht worden, geheel in teken van PlayStation Plus. Verder is het voor iedereen vanaf 4 juli 12:01 uur mogelijk om online te gamen tot 5 juli 23:59 uur, de PlayStation Plus vereiste voor online gamen wordt dus tijdelijk uitgezet.

Met anderhalve dag ‘gratis’ gamen is het gratis weekend niet heel lang, maar als je abonnement net verlopen is of als je geen PlayStation Plus abonnement hebt is het natuurlijk mooi meegenomen.