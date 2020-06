Door het coronavirus is het gamejaar 2020 het jaar van het uitstellen geworden. Een van de vele slachtoffers was No Straight Roads. Gelukkig heeft dit spel weer een nieuwe releasedatum gekregen. Op 25 augustus zal de muzikale action-adventure uitkomen.

No Straight Roads komt voor alle huidige platformen uit en pc-eigenaren kunnen nu al aan de slag met een demo. Helaas zal deze niet op de PlayStation 4 worden uitgegeven, maar binnenkort kan je wel een preview van de game hier op PSX-Sense lezen.