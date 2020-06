De geruchten omtrent de onaangekondigde Harry Potter RPG blijven zich maar opstapelen. Onlangs deelden we met jullie al een flinke lijst met gelekte details van de game, die naar verluidt ‘Hogwarts: A Dark Legacy’ heet.

Dit vertelt Jason Schreier – die in het algemeen goed geïnformeerd is – in een verslag op Bloomberg. Schreier heeft gesproken met mensen van de studio waar de game op het moment in ontwikkeling is: Avalanche Software. Volgens de anonieme teamleden leeft er onrust en discussie in de studio wegens de recente opmerkingen van auteur J.K. Rowling, die volgens velen transfobisch van aard zijn en daarom voor flink wat ophef zorgden bij Avalanche Software.

Naar zeggen van de medewerkers is de Britse schrijfster echter niet betrokken bij de ontwikkeling van de game, die ergens na augustus een aankondiging krijgt. Het plan van uitgever Warner Bros. is namelijk om eerst de nieuwe Batman-game aan te kondigen tijdens DC FanDome, voordat de Harry-Potter titel in de spotlights komt te staan.

Volgens Schreier moet de titel in het Harry Potter-universum eind 2021 verschijnen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X.