Er zijn in de loop der jaren verschillende Ben 10-games uitgekomen, maar deze waren nooit van hoge kwaliteit. Toch blijven er nieuwe delen verschijnen en de volgende titel zit alweer in de pijplijn: Ben 10: Power Trip. Deze game zal op 9 oktober in de winkels liggen.

In het nieuwste deel in de Ben 10-reeks is de bekende held op vakantie in Europa. Helaas wordt dit uitstapje wreed verstoord door Hex, die de beschikking krijgt over vier krachtige kristallen. Ben en zijn familie laten hun vakantie voor wat het is en gaan achter de schurk aan.

Wat volgt is een actie/avonturengame die zich afspeelt in een 3D-wereld. Ben 10: Power Trip kan je ook met een vriend/vriendin spelen, want het spel heeft een lokale coöp-modus.

Buiten de aankondiging van de nieuwe Ben 10-titel en diens releasedatum, is er ook een eerste trailer verschenen.