De PlayStation 5 komt er dan eindelijk aan en Epic Games toonde onlangs hun nieuwe Unreal Engine 5 engine, die draaide op de nieuwste Sony hardware. Kort daarna gaf het bedrijf aan dat ze speciaal voor de PlayStation 5 een stuk van de engine herschreven hebben, zodat ze vol gebruik kunnen maken van de hardware.

De lofzang van Epic Games houdt daar echter nog niet op, want Nick Penwarden – vicepresident van Engineering bij Epic Games – heeft in een nieuw interview met Official PlayStation Magazine laten weten dat de PlayStation 5 op het gebied van systeemontwerp een meesterwerk is.

Volgens Penwarden is de console niet alleen een flinke stap vooruit in processor- en grafische kracht, maar ook een revolutie qua opslag en datacompressie.

“The PlayStation 5 is a masterpiece of systems design. Not only is it driving a huge leap in computing and graphics performance, but it is also revolutionary in terms of storage and data compression technology, unlocking new kinds of games and experiences for players to enjoy.”