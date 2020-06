Tencent Games is bezig met een nieuwe titel en wil daarmee flink gaan uitpakken. Wat zij voor de game in gedachten hebben wordt door middel van een Unreal Engine 4 tech demo gedemonstreerd. Daar is een video van verschenen en die kan je onder dit bericht bekijken.

Het gaat om ‘SYN’, een open-wereld cyberpunk first-person shooter. De tech demo laat zien dat het de bedoeling is dat de game in ieder geval grafisch van een hoog niveau zal zijn. Er wordt tevens getoond dat je je personage en diens cybernetische huisdier kan aanpassen naar jouw smaak. Dit geldt ook voor het voertuig waarin je je voort kan bewegen.

SYN zal uitkomen voor pc en consoles, maar of dit voor de huidige of volgende generatie zal zijn is niet bekend. Er is ook nog geen releasedatum of -window gegeven.