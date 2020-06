Een eerdere teaser afbeelding hintte al naar 200 spelers voor Call of Duty: Warzone in het huidige vierde seizoen van de game. Activision en Infinity Ward hebben dat nu officieel bevestigd middels een bericht op onder andere het PlayStation Blog.

Zojuist is de Season Four Reloaded playlist update uitgerold en die maakt het mogelijk om Call of Duty: Warzone met 200 spelers te spelen, zij het wel in de Quads modus en dat voor een beperkte tijd. Daarmee neemt het aantal spelers met 33% toe met als gevolg nog meer intense gevechten.

Samen met deze playlist update worden ook de zogenaamde ‘Supply Run Contracts’ geïntroduceerd. Het eerste team dat een Buy Station bereikt onder zo’n contract krijgt korting op zijn volgende aankoop. Verder wordt de Spotter Scope toegevoegd, waarmee je de omgeving kan verkennen zonder dat je je positie verraadt.

Dan wat betreft de algemene toevoegingen. De Rytec AMR sniper wordt toegevoegd, wat een semi-auto rifle is. Dit wapen is zowel in de multiplayer als in Warzone te vinden na de update. De gewone multiplayer mag trouwens een nieuwe map verwachten: Cheshire Park en als laatste komt de nieuwe modus ‘Team Defender’ naar de game.