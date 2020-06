Activision heeft in samenwerking met IGN wat nieuwe beelden vrijgegeven van Crash Bandicoot 4: It’s About Time. In deze beelden zien we wat meer van de look-and-feel van de game gepaard met de klassieke moves van Crash en wat nieuwe trucjes.

De game ziet er eigenlijk ontzettend goed uit, met een wat andere art-stijl dan de vorige games. Het is iets meer cartoony, maar dat lijkt erg goed te werken voor de game. De levels zijn levendig, groots en erg goed gevuld. We kunnen dan ook wel stellen dat Activision de franchise op een hele positieve manier nieuw leven inblaast.

Check de gameplay hieronder.