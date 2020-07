Ontwikkelaar Easy Day Studios heeft een nieuwe Skater XL trailer uitgebracht die drie community maps laat zien. De maps zijn door modders gedurende de Early Access-periode van de game gemaakt en zijn direct vanaf de release voor iedereen beschikbaar.

De map Grant Park is gebaseerd op een bestaand skatepark in Chicago, de Hudland Training Facility dient vooral ter voorbereiding op het echte werk, en de laatste map Streets combineert de beste buitenlocaties in de skateboard wereld.

Eerder werd de Easy Day High map voor Skater XL onthuld, die geïnspireerd is door bestaande plekken in Californië. Onlangs werd Skater XL uitgesteld naar 28 juli.