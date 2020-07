Soms doen uitgevers iets extra voor hun publiek en de games die ze kopen. Zo zit er steevast bij elke Rockstar game een kaart in het hoesje. Ook CD Projekt RED leverde met de standaard versie van The Witcher 3: Wild Hunt een aantal spulletjes.

Dan is het natuurlijk fijn om te horen dat de laatstgenoemde hiermee verdergaat voor hun volgende game: Cyberpunk 2077. De Poolse studio laat namelijk via Twitter weten dat elke versie van de game – dus ook de standaard editie – geleverd wordt met een aantal toffe goodies.

In het geval van Cyberpunk 2077 krijgen we in november een digitaal bundeltje met onder andere de soundtrack, een artboekje en een aantal wallpapers. Daarbij mag je ook een aantal fysieke spullen verwachten, zoals stickers, een fysieke kaart van Night City en een compendium over het Cyberpunk universum.

Cyberpunk 2077 verschijnt in november voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en pc.