Sinds deze generatie beleeft de Wolfenstein-reeks een ware renaissance, met maar liefst twee volledige games én twee kleinere stand-alone titels. We waren met name over Wolfenstein II: The New Colossus erg te spreken in onze review.

Mocht je echter al deze knalfestijnen gemist hebben, dan kun je nu misschien je slag slaan. In de PlayStation Store is namelijk de Wolfenstein: Alt History Collection verschenen, die alle vier games combineert tot één pakket.

Dat betekent dat je – voor de prijs van €89,99 – aan de slag kunt gaan met Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein II: The New Colossus en de coöptitel Wolfenstein: Youngblood.