Focus Home Interactive trad als uitgever op voor de eerste twee delen van The Surge. De uitgever was waarschijnlijk zo onder de indruk van deze titels, dat ze nu de ontwikkelaar aan zich hebben verbonden.

Focus Home Interactive is dankzij het bedrag van €7,1 miljoen de volledige eigenaar geworden van Deck13 en alle IP’s die de ontwikkelaar in zijn bezit heeft. Beide partijen zijn nu bezig met een geheel nieuwe IP, maar hoe deze eruit zal zien is nog niet bekend.

Misschien dat we daar tijdens de digitale gamescom in augustus meer over zullen horen.