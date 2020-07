Niet alleen Epic Games is erg tevreden over het ontwerp van de PlayStation 5 en dan met name de SSD, die onderdeel is van de nieuwe console. Nu laat ook Neil Druckmann van Naughty Dog van zich horen over de nieuwe console tijdens een podcast met Reggie Fils-Aime.

Volgens Druckmann voelt men aan het einde van een console generatie de beperkingen van een console en proberen ze altijd de grenzen te verleggen, bijvoorbeeld op het gebied van de CPU of de harde schijf. Druckmann stelt dat het ontwikkelen voor een nieuwe console een strijd an sich is, maar het voelt ook als een enorme bevrijding. De solid-state drive staat hier centraal in, omdat het zorgt voor het naadloos laden van content.

“At the end of a [console] generation, you always feel the constraints. You always feel like you’re pushing against a bunch of walls and finding the little cracks where you can take things a little further whether it’s memory or CPU or hard drive speed. When you start a new generation, it’s a double-edged sword. On the one hand, you have to build new tech for the new hardware, and that can be an uphill battle. But on the other hand, all of a sudden you feel this freedom of, ‘Oh my god, we can breathe again!’ ‘We can break away from these constraints.’ And one of the things that we’re excited by is the solid-state hard drive and what it means for almost seamless loading.”

Druckmann vervolgt zijn verhaal door te vertellen dat men ontzettend veel werk verzet voor dingen die spelers misschien niet te zien krijgen, bijvoorbeeld het ontbreken van laadschermen of hoe de levels in elkaar zitten. De snelle SSD geeft de ontwikkelaars daarin wat ademruimte in hoe zij zaken ontwerpen en in elkaar zetten.