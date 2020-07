We weten nu hoe de PlayStation 5 is vormgegeven, maar hoe de user interface eruit zal zien en wat de functies zullen zijn, is nog niet bekend. Er is nu een patent opgedoken die wellicht één van de nieuwe features van de PS5 laat zien.

Sony Interactve Entertainment heeft een patent vastgelegd voor het gebruik van picture-in-picture. Hiermee kan je bijvoorbeeld een YouTube-video van een walktrough openen op je scherm om je te helpen met een game. Een ander voorbeeld is een stream met comments aan de zijkant plaatsen terwijl je speelt. De diagrammen van het patent kun je onder dit bericht bekijken.

Dat Sony een patent heeft vastgelegd betekent niet dat het desbetreffende er ook daadwerkelijk zal komen, maar het geeft natuurlijk wel een idee van alle innovaties waar ze mee bezig zijn.