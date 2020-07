De releasemaand van Ghost of Tsushima is eindelijk aangebroken, na het onfortuinlijke uitstel in verband met COVID-19 en de opgeschoven release van The Last of Us: Part II.

We mogen je met veel blijdschap laten weten dat wij ondertussen ook een code hebben ontvangen en druk bezig zijn met de game. Aangezien de codes al bijtijds zijn uitgestuurd, zal dat ervoor zorgen dat de cijfers van verscheidene media al voor de release online gaan. Namelijk op woensdag 14 juli om 16:00 uur ’s middags. Ook de onze recensie zal vanaf dan op onze site te lezen zijn.

Heb jij de game al van tevoren besteld, of wacht je nog tot de reviews online verschijnen?