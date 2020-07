Hoewel de fictieve stad waar Cyberpunk 2077 zich afspeelt Night City heet, loop je er wel degelijk ook overdag rond. De game maakt gebruik van een systeem waarbij de dag-nacht cyclus voortdurend op de achtergrond draait, dus na een bepaalde tijd in de stad te hebben doorgebracht, zal je plots de zon zien verdwijnen aan de hemel. Nu er steeds meer info over Cyberpunk 2077 naar buiten komt, weten we intussen ook hoe lang zo’n cyclus zal duren.

Volgens een post op Reddit neemt één dag namelijk een tijdspanne van drie echte uren in beslag. Als we dit even vergelijken met The Witcher 3, de vorige game van ontwikkelaar CD Projekt RED, dan zien we een wel erg duidelijk verschil. De dagen in The Witcher 3 namen immers slechts één uur en 36 minuten in beslag. Een andere grote game waarmee vergeleken wordt, is Red Dead Redemption 2, waar de dagen zelfs maar 48 minuten duren. Cyberpunk 2077 heeft dus met andere woorden erg lange dagen. Night City zit overdag vol activiteiten, dus we zullen alleszins tijd genoeg hebben om die allen te ontdekken.

Je kan Night City in Cyberpunk 2077 verkennen vanaf 19 november.