Op het einde van deze maand moeten we een oogje open houden voor vreemd uitziende aliens, want op 27 juli laat ontwikkelaar Black Forest Games de sluwe buitenaardse Crypto los op de mensheid.

In het fictieve stadje Santa Modesta, gelegen in Californië, zal dat leiden tot heel wat onrust en rumoer! In de onderstaande trailer zie je hoe Crypto zijn prooien opjaagt, dus dan weten we alvast hoe we dit moeten bevechten als 2020 ons ook nog een buitenaardse invasie laat overkomen.