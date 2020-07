Voor velen komt het misschien aan als een grote shock, maar Fortnite was oorspronkelijk niet dé grote Battle Royale game die we vandaag de dag instinctief voor de geest halen, want Fortnite had initieel enkel de “Save the World” modus, waarbij je met vrienden moet zien te overleven tegen golven van vijanden. Deze modus werd door de tijd heen door de meeste spelers wat genegeerd, omdat de modus lange tijd gewoonweg niet afgewerkt was én omdat er een prijskaartje aan vast hangt (in tegenstelling tot de gratis Battle Royale). Na jaren te hebben vertoefd in Early Access is het moment nu echter eindelijk daar: Fortnite Save the World kan eindelijk gezien worden als een afgewerkt product.

Om de populariteit van de game wat op te krikken zou je denken dat Epic Games ook deze modus gratis zou maken, maar niets is minder waar. Save the World wordt namelijk een “Premium Experience”, wat een mooie manier is om te zeggen dat je geld zal moeten dokken om de game te kopen. De modus zal zich echter nog meer gaan afsplitsen van de Battle Royale door in de toekomst cosmetische items niet meer over te zetten tussen beide modi. Ook werd vermeld dat de ontwikkeling van Save the World hierna wat trager zal verlopen, maar ons werd verzekerd dat we zeker nog niet het einde hebben gezien van deze modus!

Save the World krijgt bovendien een nieuwe “package” structuur: in plaats van verschillende niveaus in Founders Packs te hanteren, betaal je nu als nieuwkomer een eenmalig bedrag voor toegang tot de game én verschillende extra items.

Lees gerust het volledige verslag eens na via de onderstaande tweet.