Review: Marvel’s Iron Man – Met de PlayStation 5 in aantocht zal het aanbod van toptitels voor de PlayStation 4 langzaam maar zeker opdrogen en dat geldt ook voor PlayStation VR. Er is geen tekort aan een grote hoeveelheid korte, leuke PS VR-titels maar het aantal ‘AAA’-games op het platform is relatief schaars. Een van de laatste ‘grote’ games dit jaar is in ieder geval Marvel’s Iron Man VR, voor velen dé kans om virtueel in het pak van Tony Stark te stappen en uit eerste hand te ervaren hoe gaaf het is om Iron Man te zijn. Met het einde van de huidige PlayStation-generatie in zicht is onze hoop op één laatste killer-app voor PlayStation VR hoog. Hieronder lees je wat wij van Marvel’s Iron Man VR vinden.

Tony Stark, held of schurk?

De basis van het verhaal in Marvel’s Iron Man VR is eenvoudig. Tony Stark, de man achter het masker en eigenaar van megacorporatie Stark Industries heeft besloten dat het ontwikkelen en vervaardigen van allerlei soorten wapentuig niet langer een onderdeel mag vormen van zijn bedrijf. In plaats daarvan wil hij dat Stark Industries zich nu gaat richten op het bijdragen aan een betere wereld. De wapendivisie van Stark Industries is verkocht aan de hoogste bieder, zonder een kant te kiezen in conflicten over de gehele wereld. En dat is precies wat hem wordt verweten door Ghost, een mysterieus karakter dat Stark kwalijk neemt dat hij zijn kapitaal over de ruggen van onschuldige slachtoffers heeft opgebouwd. Dit gewetensthema vormt de rode draad in Marvel’s Iron Man VR en het past ook bij het karakter van Tony Stark, een ‘schurk’ met het hart op de goede plek.

Wanneer je Marvel’s Iron Man VR opstart dan word je eerst gevraagd om de VR-instellingen zo aan te passen dat het voor jou het meest comfortabel is. Ontwikkelaar Camouflaj heeft hierbij goed gekeken naar de ontwikkelingen op dat vlak in de afgelopen jaren, want op geen enkel moment heb ik de VR-ervaring als vervelend ervaren. Je begint met een korte tutorial, waarin je in je Iron Man pak de basisbeginselen leert van vliegen, schieten en de rocket punch. Aanvankelijk is dat best lastig, maar de besturing went gelukkig vrij snel, waarover later meer. Na de tutorial word je in het verhaal gegooid dat begint in de extravagante woning van Tony Stark (alwaar je je via teleportatie naar interactieve gedeeltes kan verplaatsen). In de eerste ‘echte’ missie word je skyjet aangevallen en is het aan Iron Man om Pepper Potts te redden uit een brandend, neerstortend vliegtuig, terwijl je aangevallen wordt door Stark Industries eigen, gemodificeerde combat drones.

Loading 63%…

De eerste missie is gaaf om te spelen en smaakt absoluut naar meer. Heb je het eerste level succesvol afgerond, dan ga je weer terug naar Starks woning. De laadtijden zijn hierbij echter meteen een storende factor. Aan het begin van elke missie kom je in een laadscherm waar je niet veel anders kan dan met je armen zwaaien terwijl je een paar speeltips bekijkt. Wanneer de laadteller dan eindelijk de 100% raakt, zou je verwachten dat je meteen los kunt gaan als Iron Man, maar jammer genoeg moet je dan nog ongeveer twintig seconden naar een zwart scherm staren alvorens een level daadwerkelijk begint. Dat haalt je echt uit de ervaring. De eerste keer dat dit gebeurde dacht ik echt dat er iets mis was met mijn headset, maar dat is dus niet het geval. Goed, vanuit Starks woning heb je vervolgens toegang tot onder andere de werkbank waar je het Iron Man pak kan modificeren. Je kunt er missies kiezen, alsook eerder gespeelde missies opnieuw spelen. Of time trials in reeds uitgespeelde levels.

De game kent een lengte van ongeveer 8 uur, wat vrij fors is voor een VR-game. De kwaliteit van de levels is echter erg variabel. Sommige levels voelen echt als een filler aan en laten het verhaal niet vorderen, waardoor die 8 uur speelduur voor een deel kunstmatig wordt opgerekt. Desalniettemin zijn de levels waarin het verhaal vordert, wél gaaf om te spelen. Afhankelijk van hoe goed je het doet in een level, krijg je een aantal sterren toebedeeld die je kan gebruiken om je Iron Man pak te upgraden. Zo krijg je al snel de beschikking over multiraketten, waarmee je meerdere vijanden in één keer kan uitschakelen. Alle upgrades kosten hetzelfde dus het is echt aan jou om te bepalen welke upgrades je wilt aanschaffen. Vervolgens kun je twee verschillende loadouts maken die je in missies kan selecteren. Leuk allemaal, die extra dingen die je kan aanschaffen… maar de belangrijkste vraag is of de game eigenlijk wel leuk is om te spelen?

Be the Iron Man!

Of een game leuk is om te spelen, is voor een groot deel afhankelijk van hoe goed de besturing is. Dat geldt al helemaal als het gaat om een VR-game. Zoals je wellicht al hebt kunnen lezen op PSX-Sense, is de game uitsluitend met Move controllers te spelen, waarbij iedere controller een hand vertegenwoordigt. De triggers op beide controllers bepalen de thrust van de hand, waardoor je door het bewegen van beide armen bepaalt waar Iron Man naartoe vliegt. Houd je je armen een beetje naar achteren met je handpalmen naar achteren gericht terwijl je op de triggers duwt, dan schiet Iron Man vooruit. Dit is precies zoals je het je voorstelt van de beelden uit de comics en van de films en het voelt precies goed. Wil je een boost, dan druk je twee keer snel achter elkaar op de triggers. Dit is overigens soms iets te gevoelig, waardoor je boost terwijl je enkel een kant op wilde manoeuvreren.

Als je snel wilt dalen, dan richt je je armen naar boven en druk je op de triggers. Het draaien van Iron Man gebeurt door een knop in te drukken op de Move controllers. Dat vereist een beetje oefening, maar went snel. Aanvankelijk was ik echt aan het aanrommelen met de besturing, maar hoe meer ik speelde, hoe sneller en beter ik Iron Man kon besturen en dat maakte de game meteen veel leuker. Schieten werkt ook goed. Je richt je armen met je palmen naar voren of naar achter (in het geval van raketten) en gebruikt de knoppen. Andere wapens zoals de Unibeam en de Rocket Punch, alsook de Ground Pound werken allemaal net iets anders, maar de variëteit maakt dat Iron Man VR je interesse weet vast te houden. De besturing van Iron Man in en uit gevecht is absoluut geslaagd te noemen. Is de game dus leuk? Ja, mits je het een kans geeft om te wennen aan de besturing. Als je een fan bent van Iron Man, dan zul je zelfs van ieder moment in het pak genieten – ook als het aanvankelijk lastig besturen is.

Vier jaar virtual reality met PlayStation VR

Grafisch en audiotechnisch is de game één van de betere VR-games op de markt. De sensatie dat je in het pak van Iron Man zit is zo realistisch gemaakt dat je je echt een superheld waant. De omgeving is zoals we inmiddels wel een beetje gewend zijn van een PS VR-game ietwat flets in sommige gevallen, maar over het algemeen genomen is Marvel’s Iron Man VR een showcase die je aan je vrienden wilt laten zien. Sommige levels zijn absoluut prachtig zoals het eerste level terwijl andere levels minder geïnspireerd zijn. De tracking steelt echter de show, want in geen enkel geval heb ik daar problemen mee ondervonden. Geen verlies van tracking en ook de headset ging niet driften, herkalibreren is dus nooit nodig geweest.

Marvel’s Iron Man VR laat als geen ander zien dat we de laatste vier jaar van ver zijn gekomen in virtual reality. De defacto standaarden die sinds 2016 in VR zijn ontstaan ten aanzien van gebruikersgemak, besturing en tracking, worden allemaal goed toegepast in deze game. Als de game destijds als launch titel was uitgekomen, was dit een must-have geweest. Zoals het er nu echter voor staat is de game een goede game, maar geen killer-app. Marvel’s Iron Man VR doet ons vooral uitkijken naar wat nog allemaal mogelijk wordt op het moment dat de hardware beter, sterker en sneller wordt. PlayStation VR 2 op de PlayStation 5 misschien?