Ruim voor de release liet Media Molecule al weten dat Dreams ondersteuning voor PlayStation VR zou krijgen, maar dat dit ergens na de release van de game zou komen. We hebben er even op moeten wachten, maar inmiddels is de releasedatum van de VR-update aangekondigd.

Het gaat hier om een gratis update die op 22 juli uitgerold zal worden en komt met nieuwe tutorials, kits en ‘how-to’ content. Ook zal er nieuwe content vanuit Media Molecule aan de game toegevoegd worden dat je in virtual reality kunt spelen.

Naast dat je met deze VR-update Dreams in virtual reality kunt ervaren, kun je vanzelfsprekend ook daadwerkelijk zelf VR-games gaan maken. De trailer hieronder geeft daar een indruk van.