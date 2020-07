Ook deze week is er weer een nieuwe PlayStation Store deal van de week online gegaan en ditmaal betreft het Middle-earth: Shadow of War. Deze game kost normaal €39,99, maar schaf je nu aan voor slechts €9,99. Let wel, het gaat hier om de basis editie, alle extra content zit er dus niet bij inbegrepen.

Bij interesse kan je hier in de PlayStation Store terecht. Twijfel je nog? Wellicht dat onze review je kan helpen, die kan je hier vinden. Mocht dat niet genoeg zijn, weet dat je via dezelfde bovenstaande link ook een demo van de game kan downloaden om de game eerst even uit te proberen.