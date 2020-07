Op de website van Microsoft werd er afgelopen week informatie gevonden over Crash Bandicoot 4, waar velen niet blij van werden. Er stond namelijk beschreven dat de platformer over ‘in-app purchases’ zou beschikken. Toys for Bob heeft nu laten weten hoe de vork in de steel zit.

De ontwikkelaar heeft via Twitter gereageerd op de vele negatieve berichten over de microtransacties in Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Zij laten weten dat er namelijk helemaal geen microtransacties aanwezig zullen zijn in de platformer.

Een storm in een glas water dus en spelers krijgen zelfs een bonus met de Totally Tubular skins.

http://twitter.com/ToysForBob/status/1278034702121660420