Marvel’s Iron Man VR is de volgende titel van Sony die exclusief voor de PlayStation 4 uitkomt tussen de grote releases van The Last of Us: Part II en Ghost of Tsushima door. Deze game zal vanaf morgen te verkrijgen zijn in de PlayStation Store en onze eerste indruk met de game is erg positief.

De game plaatst je in de schoenen van Tony Stark én Iron Man, en dat in een avontuur waar een nieuwe vijand opduikt. Gewapend met twee PlayStation Move controllers ga je de strijd aan om het gevaar af te wenden en of dat goed uitpakt lees je snel in onze review.

Met de launch trailer geven Sony en ontwikkelaar Camouflaj nog wat meer beelden van de game vrij en die ogen spectaculair, check het hieronder!