Toen Sony rond de begindagen van de PlayStation 4 onafhankelijke ontwikkelaars – ook wel indies genoemd – omarmde was er een verschuiving waar te nemen. De indie games vlogen ons om de oren, meer dan de gewone releases en Sony ondersteunde veel ontwikkelaars door devkits aan ze beschikbaar te stellen. Inmiddels is de PlayStation Store rijkelijk gevuld met allerlei leuke titels en dat zal op de PlayStation 5 voortgezet worden.

Shuhei Yoshida heeft via het PlayStation Blog aangekondigd dat Sony onder zijn leiding het PlayStation Indies initiatief heeft opgezet. Hiermee is het doel om van de PlayStation het beste indie platform te maken. Enerzijds voor de consument om dergelijke games te vinden en te kopen, anderzijds voor ontwikkelaars om indie games te maken. Daarbij zal Sony nu maandelijks een indie aan PlayStation Now toevoegen en er is een nieuwe sectie in de PlayStation Store voor indies ingericht.

De boodschap is duidelijk en dat is dat Sony indies nog altijd breed omarmd, zeker ook als we straks de nieuwe generatie binnenstappen.