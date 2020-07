Dat de map van Call of Duty: Warzone iets kan veranderen qua toegankelijkheid weten we inmiddels, zo is het sinds enige tijd mogelijk om de bunkers te openen. Infinity Ward heeft ook aangegeven dat ze genoeg ideeën hebben en dat er dingen zullen blijven gebeuren op de map. Dataminers hebben nu mogelijk een hint gevonden naar wat het volgende is.

Eén van de meest prominente bouwwerken op de map is natuurlijk het stadion vlakbij Downtown. Hier kan je niet naar binnen, maar dat zou weleens kunnen gaan veranderen. Sinds de start van het vierde seizoen en de laatste update, zijn dataminers aan het zoeken naar hints en ze hebben nu informatie gevonden omtrent het stadion.

The Gaming Vanguard – een Discord groep gespecialiseerd in data mining – laat via Twitter weten dat ze wat bestanden hebben gevonden, allemaal gelinkt aan het stadion. Het gaat om ‘cine_stadium’, wat een ‘cinematic’ suggereert en dat is alleen zinvol bij gebeurtenissen in en rondom het stadion, de conclusie die snel wordt getrokken is dat het stadion open zal gaan.

De groep zegt echter te verwachten dat het voor seizoen vijf bedoeld is en staaft dat met ‘Lurch’, wat mogelijk de nieuwe Operator is. Gezien er per seizoen één ‘belangrijke’ Operator wordt toegevoegd, klinkt dat plausibel. Anderzijds, deze data is al enige tijd in de game aanwezig, dus het kan ook goed zijn dat we deze maand al wat gaan zien rondom het stadion.

Verder heeft dezelfde groep vier potentiële maps voor de multiplayer gevonden: Oil Rig, Malyshev, Cornfield en Drainage. Bij veranderingen en nieuws lees je het hier.