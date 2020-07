Spelers van Red Dead Online hebben weer een nieuwe update gezien en zoals elke andere week hebben we de details even voor je op een rijtje gezet. De komende dagen is het verstandig om de Showdown modi te spelen, inclusief de Gun Rush Featured Series van deze week. Die leveren je namelijk driedubbele RDO$ op.

Alle herbevoorrading voor Traders is deze week gratis, net zoals alle aanvullingen van Moonshine Mash. Verder kun je de Veteran Collection beloning krijgen als je het voor elkaar krijgt om de 1792 Quarter, Old Tom Gin en Aubrey Ony Ring te vinden en deze set bij Madam Nazar af te leveren.

Van plan om een Butcher Table te kopen? Dan zit je deze week goed met 5 Gold Bars korting en natuurlijk ontbreekt het niet aan kortingen, die we op een rijtje hebben gezet:

40% korting op alle Guns

50% korting op Melee Weapons

50% korting op Thrown Weapons

60% korting op Ammunition

40% korting op Pamphlets

Gratis Gun Oil

Afsluitend krijgen Twitch Prime-leden RDO$1.000 cadeau, samen met 6.000 Trader XP en 50 Incendiary Buckshot Slugs. Ook kunnen leden een paard, stal en shotgun met 40% korting aanschaffen.