De populaire Volta-modus in FIFA 20 bewees reeds dat straatvoetbal ook virtueel nog niets van zijn charme verloren heeft. Er is een reden dat fans nog steeds hopen op een nieuwe FIFA Street game. Tot EA effectief die stap zet, zullen we het echter moeten doen met Street Power Football, een kleinere titel die focust op het populaire spelletje.

De onderstaande aankondigingstrailer zet alles nog eens op een rijtje voor diegenen die het eerder gemist hebben. In de game zal je als bekende straatvoetballers kunnen spelen in allerlei interessante modi. Het cartooneske stijltje moet je erbij nemen. De titel zal op 25 augustus verschijnen voor pc, Xbox One, Nintendo Switch en uiteraard ook de PS4.