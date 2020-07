Resident Evil 8: Village overdonderde op het PlayStation 5 evenement met een indrukwekkende eerste trailer. Een mysterieus dorpje hoog in de bergen, iets dat op een weerwolf lijkt, en een dubieus handelende Chris Redfield… allemaal dingen die tot de verbeelding spreken. Voor meer concrete informatie zullen we echter moeten wachten tot augustus.

Het Japanse magazine Famitsu – hier vertaald door ‘BlackKite’ – rapporteert dit, samen met het nieuws dat Capcom op dit moment voor 60% klaar is met het ontwikkelingsproces. De studio laat ook optekenen dat ze niet graag hebben dat de game Resident Evil 8 wordt genoemd. Het titulaire dorp is te belangrijk om achterwege gelaten te worden.

-We didn’t name it RE8 bc we want ppl to recognize one more protag: Village. So pls call it RE Village instead of RE8

-Take a deep look at trailer & you can guess which RE7 route is taken

-The village is somewhere in Europe

-Improved Isolated View

-Dev at 60%, next info in August pic.twitter.com/mrxK0zpzUX

