Nu de zomermaanden eindelijk van start gegaan zijn, verwacht Activision in Call of Duty duidelijk een hoop online geweld. Warzone doet het al een tijd erg goed en dat zal – nu veel mensen over een hoop extra vrije tijd beschikken – nog zeker even zo blijven.

De nieuwste trailer voor de gratis modus speelt hier alvast op in. Verwacht meer van de knotsgekke actie die je reeds gewend bent van de game. Samen met een kapitein Price die er wel héél veel zin in heeft. Enjoy!